Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 5 февраля.

«К сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты», — сказал глава государства.

В декабре 2018 года он посетовал на то, что в мире недооценивают угрозу ядерной войны. При этом эта опасность реальна, подчеркнул президент. По его словам, в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Российский лидер неоднократно говорил о террористической угрозе. В июне 2018-го он назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением работы в рамках ШОС, а также призвал лидеров стран консолидировать усилия в борьбе с международным терроризмом.

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