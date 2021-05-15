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В Госдуме оценили реакцию Киева на слова Путина об «анти-России»

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Реакция бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина на слова президента Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию» демонстрирует враждебную позицию Киева по отношению к Москве. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT.

«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнерами их называть?» — сказал Бальбек.

Отвечая на вопрос Климкина о жестких мерах со стороны России, парламентарий отметил, что Украина пугает ими весь мир уже несколько лет. «Экс-министр Климкин в очередной раз решил показать себя "мощным аналитиком"... При всей напряженности наших отношений с Украиной мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу», — подчеркнул Бальбек.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал о своих опасениях после слов о превращении Украины в «анти-Россию». По его словам, не стоит недооценивать данное высказывание российского лидера, так как это «не очередная находка спичрайтеров».

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