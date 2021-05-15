На Украине испугались из-за слов Путина об «анти-России»

В Киеве испугались из-за слов российского президента Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию». О своих опасениях написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в Facebook.

По его словам, не стоит недооценивать данное высказывание российского лидера, так как это «не очередная находка спичрайтеров». Климкин отметил, что Путин говорил об Украине, как о постоянном источнике проблем. При этом именно такой лексики президент России еще не применял, ответ Москвы может быть «очень жестким», подчеркнул бывший украинский министр.

Ранее Путин заявил, что Украина превращается в антипода России. «Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», — сказал глава государства. По его словам, из соседней страны делают площадку, с территории которой, по всей видимости, будут постоянно приходить новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».