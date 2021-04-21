Россия
 
Последние новости
Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
Путин назвал сроки поступления «Сармата» на вооружение
Инстасамка разнесла съемную квартиру и похвасталась перед подписчиками
Российского полицейского уволили за слив данных о сотрудниках в Telegram-канал
В Москве задержали бывшего зампредседателя Госдумы Владимира Рыжкова
Путин «успокоил» курс рубля
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
Женщина развелась с мужем и вышла замуж за его отца
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами
Расходы на реализацию послания Путина оценили в 400 миллиардов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин обратился к россиянам фразой «будем идти вместе»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Владимир Путин обратился к россиянам, завершая ежегодное послание Федеральному собранию. Трансляцию выступления на Youtube ведет Первый канал.

По словам главы государства, Россия сделает все для достижения поставленных целей.

«Уверен, будем идти вместе и добьемся выполнения всех задач, которые мы перед собой поставили», — сказал он.

Ранее в ходе послания Путин поблагодарил россиян за «напряженный труд» в пандемию. По его словам, граждане работали быстро, качественно и на совесть Российский лидер также поблагодарил врачей и учителей и отметил самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов.

В России с начала пандемии выявлено 4 727 125 случаев COVID-19. За все время скончались 106 706 человек, выздоровели 4 352 873 пациента. За последние сутки выявлен 8271 случай коронавирусной инфекции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поблагодарил россиян за работу в пандемию
Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России
Путин вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке и поблагодарил врачей