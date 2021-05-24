Задевший Путина одной фразой вице-премьер отчитался по его поручению

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрел туристические тропы Камчатки, после того как задел главу государства Владимира Путина одной фразой по этой теме. Отчет по поручению он представил главе правительства Михаилу Мишустину. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, Чернышенко выяснил, что туристический поток в Долине гейзеров можно увеличить без воздействия на природу — по его словам, уже в этом году он может вырасти на 20 процентов.

Вдобавок предполагается, что в регионе будет улучшена необходимая путешественникам инфраструктура — к примеру, там начнут расширять пешеходные дорожки и площадки, а также повысят пропускную способность аэровокзала в Петропавловске-Камчатском и сделают местные достопримечательности более доступными для малой авиации. Кроме того, стоимость тура на Камчатку попытаются снизить втрое.

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Ранее сообщалось, что директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Петр Шпиленок ответил Путину по теме турпотока в Долину гейзеров. Он считает, что хоть эксперты и должны оценить возможности увеличения турпотока, многократно увеличить количество туристов в Долине невозможно. Многолюдность и шум, по его мнению, создадут проблемы и самим путешественникам.

19 мая Путин заявил, что его задела одна фраза курирующего туризм Чернышенко в ходе онлайн-совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Глава государства во время выступления вице-премьера пометил его высказывание о Долине гейзеров на Камчатке. «Сказали: "Там больше народа нельзя допустить — они там все вытопчут". Ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то это меня задело все же», — пояснил российский лидер.

Позднее Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Камчатки. Премьер-министр поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение Долины гейзеров туристами, а также разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.