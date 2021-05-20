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Директор заповедника ответил Путину по задевшей его теме Долины гейзеров

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Фото: сайт Кроноцкого заповедника

Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Петр Шпиленок ответил президенту России Владимиру Путину по теме турпотока в Долину гейзеров. Его слова приводит сайт заповедника.

Шпиленок считает, что хоть эксперты и должны оценить возможности увеличения турпотока, многократно увеличить количество туристов в Долине невозможно. Многолюдность и шум, по его мнению, создадут проблемы и самим путешественникам.

«Человек должен не просто увидеть гейзеры, он должен созерцать, почувствовать его энергию, узнать о нем достаточно, чтобы полюбить его и осознать ответственность за природное наследие своей страны», — добавил директор.

Он подчеркивает, что Долина гейзеров сейчас принята в России за эталон экологически ответственного туризма благодаря современной инфраструктуре, квалифицированным гидам и регулированию турпотоков. Это подчеркнули и эксперты ЮНЕСКО при посещении заповедника в 2019 году.

19 мая на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий туризм, отметил, что туризм в Долине гейзеров не может быть массовым, так как туристы там «все вытопчут». Владимир Путин в ответ сказал, что его задела эта фраза и высказал мнение, что при должной организации такого не случится. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Чернышенко полететь на Камчатку, чтобы продумать и организовать беспрепятственное посещение Долины гейзеров туристами.

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