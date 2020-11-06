Турист использовал гейзеры не по назначению и возмутил окружающих

Американский турист использовал не по назначению термальные гейзеры в биосферном заповеднике и возмутил своим поведением окружающих. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в начале августа в национальном парке Йеллоустоун. Мужчину из штата Айдахо заметили около бассейна гейзера Шошон в составе группы из десяти человек.

Посетитель пронес на территорию холщовый мешок с парой куриных тушек и попытался их приготовить на горячем источнике, в свою очередь остальные участники группы держали в руках посуду — нарушителей обнаружил смотритель парка.

Американец был задержан, позднее его приговорили к двум годам условно, в течение которых ему запрещено посещать Йеллоустоун. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 600 долларов (около 46 тысяч рублей).

В августе прошлого года туристка из Чехии во время экскурсии в храм на Бали использовала воду из святого источника не по назначению и разгневала местных жителей. В соцсетях девушка поделилась видео, на котором видно, как она наклоняется спиной к источнику, задирает юбку, а ее парень брызгает на нее водой.