Использовавшему храм не по назначению туристу пригрозили тюрьмой

В Перу полиция пригрозила депортацией и тюрьмой туристам, использовавшим местный храм не по назначению. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел во вторник, 14 января, в храме Солнца в Мачу-Пикчу. По информации издания, шестеро путешественников из Чили, Бразилии, Франции и Аргентины проникли на территорию древнего города инков и повредили каменную кладку, в результате чего один из блоков рухнул, нарушилась структура строения.

Кроме того, один из иностранцев справил на месте происшествия нужду. В правоохранительных органах заявили, что осквернивший храм аргентинец останется в стране, ему предъявят обвинения в повреждении объекта культурного наследия и вандализме.

В сентябре 2018 года посетитель Йеллоустонского национального парка в США захотел справить нужду на глазах у толпы напуганных туристов и был арестован местной полицией. Очевидцы засняли невменяемого туриста на камеру и выложили видео в интернет.

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