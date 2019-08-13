На Бали туристка использовала святую воду не по назначению и разозлила местных

Blagag! / YouTube

Туристка из Чехии во время экскурсии в храм на Бали использовала воду из святого источника не по назначению и разгневала местных жителей. Об этом сообщает Asia One.

12 августа фитнес-модель Сабина Долезалова загрузила в свой Instagram видео, на котором она обнимается с парнем в заповеднике Ubud Monkey Forest (на его территории расположено несколько храмов, поэтому он считается святым местом для жителей Бали, — прим. «Ленты.ру»). На следующих кадрах девушка наклоняется спиной к святому источнику, задирает юбку, а ее парень брызгает на нее водой.

Подписчики модели и местные жители пришли в ярость от ролика. «Им нужно запретить посещать все страны мира и в особенности Бали. Они просто типичные туристы, не уважающие места, в которые они приезжают», — негодовал один пользователь. «Надеюсь, что уже улетели из Бали туда, откуда вы приехали. Бали — это святой остров, и местные жители не хотят, чтобы такие, как вы, сюда приезжали. Вы не уважаете Бали. Вы можете сколько угодно приносить извинения, но вы уже задели наши чувства. Так что, пожалуйста, уезжайте!!! Бали слишком хорош для таких, как вы», — рассыпался в критике другой комментатор. «Пожалуйста, запретите уже туристам посещать наши святыни», — сетовал третий.

После этого Долезалова и ее спутник встретились с жителями деревни Падангтегал, которой принадлежит Ubud Monkey Forest, и лично принесли свои извинения. Они также опубликовали новое видео в Instagram, в котором утверждают, что не знали о значении этого места для балийцев.

Кроме того, 15 августа пара планирует принять участие в традиционной церемонии, чтобы попросить прощения у богов, которым поклоняются местные жители.

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