Вице-премьер назвал причину выезда россиян в отпуск за рубеж

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий туризм, назвал причину выезда россиян в отпуск за рубеж и рассказал, сколько туристы тратят на поездки за границу. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе просветительского марафона «Новое знание» политик заявил, что российские путешественники выбирают для отдыха иностранные курорты из-за результатов пропаганды.

«Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки», — прокомментировал он.

Спикер добавил, что в общей сложности граждане ежегодно тратят на поездки за рубеж по путевкам 35 миллиардов долларов (2,5 триллиона рублей). Он также назвал задачей российских властей увеличение интереса к внутреннему туризму.

Чернышенко поблагодарил президента России Владимира Путина за создание нацпроекта «Туризм», в рамках которого, по его мнению, нужно постараться создать инфраструктуру для отдыха, увеличить внутренние перелеты и мобильность населения.

Ранее сообщалось, что в России запустят новую онлайн-форму жалоб на завышенную стоимость размещения в отечественных гостиницах. Ростуризм запустит форму обращения граждан на сайте туризмконтроль.рф.