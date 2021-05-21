Россиянка прожила неделю в Крыму за 13 тысяч и описала отель фразой «прошлый век»

Российская туристка отправилась в Крым и описала свой недельный отдых в отеле фразой «прошлый век». Ее отзыв был опубликован на портале «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, она забронировала отель за три дня до поездки. Стоимость проживания без питания и билетов на самолет составила 13,3 тысячи рублей за семь ночей. Автор отметила, что в Крыму еще не начался пляжный сезон, поэтому близость моря для нее не была решающим фактором при выборе гостиницы.

«Я выбирала отель таким образом, чтобы от него было удобно добираться в другие города Крыма, чтобы рядом была транспортная развязка», — призналась туристка.

Она также отметила, что в номере работал кондиционер, холодильник и телевизор, но не было чайника и фена. Их выдали на ресепшене по требованию россиянки.

«Отель представляет из себя многоэтажное здание. Все в нем напоминает прошлый век», — описала она жилье одной фразой.

Кроме того, она удивилась системе водоснабжения отеля. Туристка рассказала, что обычно объекты размещения имеют нагреватели воды, чтобы иметь возможность подавать ее постояльцам круглосуточно. Однако в этой гостинице воду подавали по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера — для ее сбора в ванной комнате находились пятилитровая бутылка и таз.

20 мая в Крыму заявили о борьбе с нелегальными отелями. Меры коснутся и хозяев гостевых домов и квартир, которые незаконно предоставляют туристам жилье. Уточняется, что вычислить нелегальных сдатчиков несложно — их можно найти по объявлениям в сети или отследить по возросшему расходу воды и электричества.