«Космические цены» на отели в Крыму вызвали споры в сети среди россиян

Россияне поспорили в сети о стоимости проживания в некоторых отелях Крыма в предстоящем курортном сезоне и назвали цены «космическими». На это обратили внимание эксперты портала TourDom.

Так, аналитики выяснили, что десятидневное размещение в одной из трехзвездочных гостиниц в Ялте в августе обойдется семье из четырех человек в 300 тысяч рублей. При этом за проживание в отеле категории четыре звезды с аналогичными условиями отдыхающим придется отдать 555 тысяч рублей, а в одном из пятизвездочных объектов стоимость размещения на 10 дней достигает 770 тысяч рублей.

У некоторых экспертов, которые начали активно обсуждать целесообразность цен в группе «Трэвел Президиум» в Facebook, такие предложения вызвали возмущение. Один из комментаторов отметил, что путешественники, один раз отдохнувшие в Крыму за большие деньги, не захотят туда возвращаться. «Так уже было в первые годы. Турист столкнулся с низким уровнем обслуживания, а порой и отсутствием элементарного сервиса при высокой стоимости», — пояснил он.

Гендиректор группы компаний «Золотая коллекция» Алексей Романов согласился с этим и назвал такие тарифы на проживание «космическими». При этом представитель абхазского турбизнеса Мона Гумба также удивилась ценам на отдых на полуострове и пригласила путешественников из России в Абхазию.

Тем не менее некоторые участники обсуждения считают, что даже на такие предложения всегда найдутся клиенты. «Многие поедут. И даже заплатят втридорога», — отметила генеральный директор туроператора Discovery Russia в России Ирина Характерова, добавив, что спрос формирует предложение.

В то же время директор Центра территориального маркетинга Константин Гаранин уверен, что курорт нужно заведомо развивать как дорогой и элитный. «Другой вопрос, что это требует соответствующего проектирования, строительства, развития», — поделился он своей точкой зрения.

Ранее в мае российские туристы, лишившиеся отпуска в Турции из-за закрытия авиасообщения, сравнили стоимость отдыха на отечественных и турецких курортах и описали это фразой «просто грабеж». Так, пара путешественников рассказала, что отпуск в Крыму в августе обойдется им в 450 или 600 тысяч рублей.