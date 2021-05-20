В Крыму заявили о борьбе с нелегальными отелями

Власти Крыма заявили об активной борьбе с нелегальными отелями и гостевыми домами. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

По словам руководителя УФНС России по Крыму Романа Наздрачева, из-за закрытия Турции зафиксирован «неадекватный» рост цен на размещение в отелях и санаториях. В связи с этим в регионе возобновляется работа по выявлению организаций, работающих «в тени».

«Мы с началом сезона значительно увеличим количество работников, осуществляющих оперативную деятельность. И это посыл в сторону крупных отельеров», — отметил Наздрачев.

Как подчеркнул чиновник, некоторые крупные сети гостиниц также пытаются увести наличный оборот из-под налогообложения.

Также меры коснутся хозяев гостевых домов и квартир, которые незаконно предоставляют туристам жилье. Уточняется, что вычислить нелегальных сдатчиков несложно — их можно найти по объявлениям в сети или отследить по возросшему расходу воды и электричества.

Ранее в мае россияне возмутились «космическими ценами» на проживание в некоторых объектах размещения Крыма в предстоящем курортном сезоне. Аналитики портала TourDom выяснили, что десятидневное пребывание в трехзвездочной гостиницы в Ялте обойдется в 300 тысяч рублей для семьи из четырех человек.