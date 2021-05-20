Россиянка посетила Грецию и описала отдых словами «что еще для счастья надо»

Российская туристка отправилась на греческий курорт Кефалония и описала свой отдых словами «что еще для счастья надо». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, она предпочитает отдыхать в Греции уже семь лет подряд, однако, из-за пандемии несколько поездок в страну ей пришлось пропустить. Тем не менее, в этом году ей удалось посетить любимый курорт — девушка взяла билеты до Кефалонии с пересадкой в Афинах. Перелет обошелся ей в 123 тысячи рублей на двоих.

«Когда летели туда, была длительная ночная пересадка в 19 часов, но я была так рада, что не заметила, как они пролетели», — вспоминает туристка.

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Девушка рассказала про ограничения на курорте — масочный режим и особые правила работы ресторанов и кафе. Тем не менее, путешественница осталась довольна расположением своего отеля и вкусными завтраками — за проживание в апартаментах туристка платит 3,4 тысячи рублей в сутки.

«В номере балкончик с выходом в сад. Что еще для счастья надо?», — добавила россиянка.

Также автор отметила, что оформление визы в Грецию обошлось ей в 70 евро (около шести тысяч рублей).

Ранее в мае россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Греции в мае — неделя отдыха в конце мая составит от 205 тысяч рублей на двоих. Для подсчетов специалисты рассмотрели город Эретрия, находящийся в 95 километрах от Афин. Отмечалось, что самый бюджетный вариант размещения можно найти в двухзвездочных гостиницах — номер для двоих туристов на семь дней обойдется в 23 тысячи рублей.