В Ростуризме понадеялись на открытие Турции в ближайшее время

Федеральное агентство по туризму надеется, что в ближайшее время Турция будет вновь открыта для туристов, передает РИА Новости слова главы ведомства Зарины Догузовой.

Она отметила, что ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма создает большие проблемы для людей и отрасли. Глава Ростуризма напомнила, что у туроператоров есть долги перед людьми, оплатившими полностью или частично туры до закрытия сообщения. «Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег и авиасообщение возобновится», — добавила Догузова.

31 мая сообщалось, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране до 21 июня включительно.

В апреле Россия объявила о приостановке авиасообщения с Турцией до 1 июня в связи со вспышкой коронавируса.