Раскрыты убытки Турции из-за ограничения авиасообщения с Россией

Ограничение авиасообщения с Россией до 21 июня принесет Турции более двух миллиардов долларов убытков (146,5 миллиарда рублей). Сумму потерь раскрыла турецкая газета Daily Sabah.

По словам председателя Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферита Тургута, из-за продления ограничений российские туристы будут отменять или переносить путевки на турецкие курорты.

Глава Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу понадеялся на возобновление турпотока к июлю и отметил важность вакцинации в решении вопроса. Он пояснил, что это станет преимуществом для туристической сферы страны.

Кроме того, эксперты заявили, что на сегодняшний момент качественной альтернативы отдыха в Турции нет.

31 мая сообщалось, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах до 21 июня включительно.

В апреле Россия объявила о приостановке авиасообщения с Турцией до 1 июня в связи со вспышкой коронавируса. По словам председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.