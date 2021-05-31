Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Ранее 31 мая источники ТАСС сообщили, что Россия сохранит ограничения на авиасообщение с Турцией, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, после 1 июня.

12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.