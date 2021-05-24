Турция захотела отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян

Турция захотела отменить обязательное тестирование на коронавирус для российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра культуры и туризма республики Мехмета Бури Эрсоя, решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией. Также уточняется, что важным показателем является количество новых случаев заболевания — если оно ниже определенного значения, то ПЦР-тесты становятся необязательными.

Эрсой заявил, что Турция может бесплатно проводить тестирование для российских путешественников перед выездом из страны. С 1 мая Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих из-за границы, дважды сдавать ПЦР-тест.

«Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления», — подчеркнул политик и напомнил, что российская вакцина «Спутник V» официально признана в республике.

Ранее в мае Турция заявила о снятии некоторых ограничений по коронавирусу, введенных из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, кафе и ресторанам разрешается работать на вынос, а торговые центры и хозяйственные магазины будут открыты с 10:00 до 20:00.