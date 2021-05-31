В Турции смягчат меры против коронавируса

Власти Турции с 1 июня смягчат меры против коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

Так, в течение июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22:00 до 05:00. «В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час», — сказал президент страны.

Кроме того, кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07:00 до 21:00 кроме воскресенья. В последний день недели рестораны будут обслуживать только на доставку.

С 1 июня в стране также разрешено проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия решила продлить ограничения на авиасообщение с Турцией, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, после 1 июня. О точных сроках возобновления полетов на популярное среди россиян направление пока не сообщается. По данным портала Tourprom, ограничения на полеты из России в Турцию могут быть продлены до 15 июня.

12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.