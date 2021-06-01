Названо число желающих уехать в Турцию россиян в июне

Число желающих отправиться в Турцию в июне составило 388 тысяч человек. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитической службы, 388 тысяч туристов планируют уехать в Турцию в период с 1 по 30 июня. Также эксперты назвали общую стоимость купленных на этот месяц туров — она достигла 274 миллионов евро (около 25 миллиардов рублей).

«Сегодня будет тяжелый день и для туристов, и для туркомпаний, ведь, по предварительным оценкам, дополнительно к ограничениям, которые были в апреле-мае, а это полмиллиона туров, добавится новых перебронирований как минимум на 25 миллиардов рублей», — отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Также он добавил, что 65 процентов россиян не собираются менять свои планы и переносить поездки на новые даты.

Ранее, 31 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить ограничения на авиасообщение между странами до 21 июня.

В апреле Россия объявила о приостановке авиасообщения с Турцией до 1 июня в связи со вспышкой коронавируса. По словам председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.