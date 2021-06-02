Сотни россиян застряли в турецком аэропорту из-за несогласованного авиарейса

Сотни россиян застряли в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле из-за того, что турецкая авиакомпания не смогла согласовать нерегулярный рейс после завершения вывозной программы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Авиакомпания из Турции не смогла согласовать с российской стороной вылет нерегулярного рейса из Стамбула в Москву 2 июня. Поэтому рейс был отменен. Пассажиры находятся в аэропорту», — рассказал агентству источник в аэропорту. Кроме того, также был отменен обратный рейс из московского аэропорта Домодедово в Стамбул, пассажирам вернули багаж, и они разъехались по домам.

Собеседник агентства напомнил, что программа вывоза российских туристов, которая началась после ограничения авиасообщения с Турцией, завершилась 1 июня, однако один из турецких перевозчиков продолжал продавать авиабилеты на последующие даты.

В пресс-службе аэропорта Домодедово агентству сообщили, что вопрос согласования рейсов — прерогатива авиационных властей двух стран. «Получение разрешения на выполнение полетов — вопрос взаимодействия авиакомпании и авиационных властей. Аэропорт не принимает участия в этом процессе», — заявили там, добавив, что воздушная гавань обслуживает рейсы в штатном режиме.

12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили о продлении ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня.