В России допустили возможность открытия Турции летом

В Ростуризме допустили, что у россиян появится возможность отдохнуть на курортах Турции летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Зарины Догузовой.

В июне эксперты предложили путешественникам три альтернативных направления для отдыха после продления ограничений на поездки в Турцию. Так, наиболее «адекватной» заменой может стать Египет, где отели схожих категорий равны по цене и качеству. Также турфирмы предлагают поехать в ОАЭ, Россию, Абхазию, Мексику, на Кубу и Мальдивы.

31 мая стало известно, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.

Ранее Россия ограничивала авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в республике. При этом между государствами сохранилось по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и в обратном направлении.