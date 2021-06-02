Путешествия
 
Последние новости
Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками
Витамин D оказался бесполезен для профилактики COVID-19
В России за день выявлено 8832 новых случая коронавируса
Черчесов объяснил выбор окончательного состава сборной России на Евро
22-летний индиец сбросил 42 килограмма и рассказал о своем методе похудения
Женщина отрезала пенис насильнику и сдалась полиции
Задержанный в Минске 20-летний россиянин рассказал о пытках и угрозах убийством
Максим Галкин отреагировал на иск от Пенсионного фонда России
Новости партнеров
Прослушать новость

В России допустили возможность открытия Турции летом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

В Ростуризме допустили, что у россиян появится возможность отдохнуть на курортах Турции летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Зарины Догузовой.

В июне эксперты предложили путешественникам три альтернативных направления для отдыха после продления ограничений на поездки в Турцию. Так, наиболее «адекватной» заменой может стать Египет, где отели схожих категорий равны по цене и качеству. Также турфирмы предлагают поехать в ОАЭ, Россию, Абхазию, Мексику, на Кубу и Мальдивы.

31 мая стало известно, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.

Ранее Россия ограничивала авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в республике. При этом между государствами сохранилось по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и в обратном направлении.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо число желающих уехать в Турцию россиян в июне
Россиянам назвали замену отдыху в Турции
Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня
Путешествия
Путешествия00:01 9 марта

«В тот момент я бы все отдала за мачете»

Россиянка отправилась в поход на Курилы и полюбила родную страну. Что ей пришлось пережить?
14:2229 мая

Россияне раскрыли оставшийся способ попасть из Киева в Москву в обход Белоруссии

11:5129 мая

Рейс из Европы снова получил разрешение России на полет в обход Белоруссии

11:3429 мая

Самолеты российских авиакомпаний начали облетать Белоруссию

Путешествия00:02 3 марта

Русский город любви

Казаки возвели русский Париж с Эйфелевой башней на Урале. Зачем туда ехать туристам?
09:2529 мая

В РЖД нашли замену вагонам-ресторанам в поездах

05:4029 мая

В России изменят правила выдачи загранпаспортов

20:3728 мая

Сын узнал о смертельном диагнозе матери и увез ее в кругосветное путешествие

Путешествия00:1321 февраля

«Они верят, что пьяному легче найти общий язык с Богом»

Коммунизм, алкоголь и разгильдяйство. Чем запомнилась Латинская Америка российскому путешественнику
20:0528 мая

Туристка отправила письмо в бутылке и нашла его в России спустя десять лет

19:2728 мая

Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Крым в июле

19:0628 мая

Россиянин выпил в самолете и побил полицейского кулаками при задержании

Россия
Онищенко призвал запретить в России товары Coca-Cola, Nestle и Mars
«Я из тех, кто не сдается»
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Более пяти тысяч подмосковных детей отдохнут на курортах Черноморского побережья
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
Россиянка погуглила способ убить 10-летнего брата и напала на него с ножом
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Путин обратился к участникам фестиваля «Большая перемена»
Все материалы
Мир
Гуру пообещал лечить коронавирус йогой в разгар смертельной волны
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
Германия поищет общий путь с США по «Северному потоку-2»
Швейцария предупредила о закрытии неба на время встречи Путина и Байдена
Германия ответила Зеленскому на просьбу поставить оружие
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за дела Сапеги
Пекинская удавка
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Лукашенко отказался «сдавать» суверенитет Белоруссии в пользу России
«Он невероятно умелый манипулятор»
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Ереван приостановил переговоры с Москвой и Баку по Нагорному Карабаху
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада против Минска
Все материалы
Экономика
«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Минцифры рассказало о поддержке цифровизации малого бизнеса
Названы нажившиеся на пандемии отрасли российской экономики
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Набиуллина заявила о способности России выдержать все санкции
Разогнался до высоких скоростей.
«Билайн» улучшил мобильный интернет. Непрерывно смотреть видео можно даже в тоннеле
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним»
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины».
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Все материалы
Культура
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино
Шнуров представил свою новую группу
Рожки да ножики.
«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь».
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков
«Они не знали, как встречаться друг с другом».
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести».
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Эксперт раскрыл пользу чувства голода
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Учителя-мужчины по всей Испании начали ходить на работу в юбках
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперт раскрыл способы распознать болезни по внешнему виду рук
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Потерянный кошелек 20 лет пролежал в кустах у паба и вернулся к хозяину
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
«Учитель года» занялась сексом с двумя учениками и покончила с собой
Девушка подралась с медведем из-за собак
Вера крепчала.
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Женщина заподозрила мужа в измене и застукала его со своим взрослым сыном
Все материалы
BMW назвала стоимость кроссовера iX в России
Olds Cool Show: американская экзотика в России.
Проекты лучших кастом-ателье, «мексиканские» Волги и кое-что еще
Советник Путина рассказал, когда россияне полностью пересядут на электромобили
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Все, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
Ferrari 488 превратили в коллекционный суперкар Arese RH95
Проверяем, как полный привод изменил Skoda Karoq
Турбо, DSG, многорычажка: ездим на чешском кроссовере по плохим дорогам
Объявлены рублевые цены на юбилейный Toyota Land Cruiser Prado
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы