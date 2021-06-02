Россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией

Россияне потеряли около 30 миллиардов рублей из-за продления приостановки авиасообщения с Турцией до 21 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу НТВ.

Эксперт пояснила, что решение об открытии турецкого направления принимается не Ростуризмом, а оперштабом по борьбе с коронавирусом на основе критериев Роспотребнадзора.

Догузова отметила, что переживает за граждан, которые уже оплатили путевки. Так, съездить в Турцию с апреля по июнь 2021 года планировали около миллиона путешественников из России. «У нас общий объем обязательств перед гражданами примерно на 30 миллиардов рублей. И речь идет о миллионе граждан, которые в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», — добавила она.

Ранее в июне в Ростуризме допустили, что у россиян появится возможность отдохнуть на курортах Турции летом.

31 мая сообщалось, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Она продлится до 21 июня включительно.