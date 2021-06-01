Ростуризм назвал варианты замены туров в Турцию

Ростуризм назвал возможные варианты по замене туров в Турцию. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте агентства.

В частности, предлагается замена направления на другое (альтернативное) без изменения сроков запланированного отпуска, а также перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого места отдыха и с сохранением денежных средств у туроператора. Помимо этого в Ростуризме допустили иные решения, которые будут максимально учитывать взаимные интересы туристов и туроператоров.

В агентстве также напомнили, что подобные изменения условий договора допускаются только по соглашению сторон.

12 апреля правительство объявило о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. Позднее Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России продлил приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня.