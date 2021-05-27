Турция выразила надежду на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что власти республики рассчитывают на возобновление авиасообщения со страной в ближайшее время. Об этом он сообщил РИА Новости.

Как отметил посол, благодаря принятым мерам по борьбе с распространением коронавируса в стране значительно сократилось число случаев заболевания — до 8738 по состоянию на 26 мая. В популярных среди российских туристов провинциях — Анталье, Мугле и Айдыне — показатели инфицированности населения также на минимальном уровне.

Самсар выразил надежду, что в скором времени эти показатели снизятся еще, что позволит России и Турции возобновить авиасообщение.

«Никто не должен сомневаться в том, что Турция может принимать иностранных гостей со всего мира, особенно из России, в туристических объектах самым безопасным и здоровым способом в течение летнего сезона», — заключил дипломат.

Ранее в мае Турция захотела отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян. По словам министра культуры и туризма республики Мехмета Бури Эрсоя, решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией. Эрсой заявил, что республика может бесплатно проводить тестирование для российских путешественников перед выездом из страны.