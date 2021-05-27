Составлен список открытых для россиян зарубежных стран

Россиянам напомнили зарубежные направления, в которые они могут поехать с туристическими целями. Список открытых на 26 мая стран составили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что только 16 из 47 стран, официально открывших авиасообщение с Россией, действительно готовы принимать туристов. Среди них — Абхазия (сухопутная граница), Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Мексика.

Великобритания и Танзания также готовы принять российских туристов, но авиасообщение с этими странами закрыто до 1 июня. До этого же срока ограничены полеты в Турцию — два рейса в неделю в Стамбул.

Несмотря на открытое авиасообщение с Россией, туристы не могут поехать в Австрию, Азербайджан, Вьетнам, Германию, Индию, Исландию, Катар, Мальту, Португалию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Финляндию, Швейцарию, Шри-Ланку, Южную Корею и Японию.

Кроме того, у российских туристов есть шанс добраться до ряда стран на грузопассажирских рейсах — с 26 мая таким образом возможно улететь в Великобританию, Кипр, Тунис, США, Таиланд и Хорватию.

Эксперты добавили, что россияне также могут добраться до некоторых стран с пересадками — однако нужно учитывать правила транзита и карантина. Так, туристов примут Андорра, Багамы, Бахрейн, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Грузия, Доминикана, Зимбабве, Иордания, Кения, Колумбия, Ливан, Македония, Марокко, Оман, Перу, Танзания, Турция, Черногория и ЮАР.

Ранее в мае власти Туниса, который считается популярной пляжной страной среди туристов, заявили об отмене с 1 июня ПЦР-теста и карантина для привитых путешественников. Как отмечается, ослабление ограничений коснется и иностранных граждан, которые недавно переболели коронавирусом.