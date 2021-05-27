Популярная пляжная страна ослабила ограничения на въезд для привитых туристов

Власти Туниса, который считается популярной пляжной страной среди туристов, заявили об отмене с 1 июня ПЦР-теста и карантина для привитых путешественников. Об этом стало известно из пресс-релиза премьер-министра республики, пишет РИА Новости.

Как отмечается, ослабление ограничений коснется и иностранных граждан, которые недавно переболели коронавирусом. Теперь для въезда в страну туристам понадобится сертификат вакцинации с QR-кодом или свидетельство, подтверждающее наличие заболевания, сроком не менее шести недель.

Для остальных граждан старше 12 лет для посещения Туниса потребуется сдать ПЦР-тест и провести неделю на карантине. Также всех туристов могут выборочно обязать пройти экспресс-тест — в случае выявления положительного результата путешественника обяжут отправиться на изоляцию.

Ранее в мае были названы страны, открывшие границы для россиян при условии предоставления сертификата о прохождении вакцинации «Спутником V». Так, для въезда вакцинированных туристов в Армению, как и для поездки на Кипр, не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. Болгария, Хорватия, Греция и Грузия также готовы принимать без анализа привитых отдыхающих.