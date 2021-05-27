Россиянка поехала в Тунис и описала курорт словами «природа очистилась везде»

Россиянка поехала в двухнедельный отпуск в Тунис и описала курорт словами «без туристов природа очистилась везде». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала, что улететь в африканскую страну можно прямым рейсом — россиянам не требуется виза и прохождение карантина при покупке тура и сдаче ПЦР-теста. По ее словам, стоимость путевки на курорт начинается от 28 тысяч рублей на человека.

«В Краснодарском крае мы за такие деньги даже хостел не нашли в сезон!» — удивилась россиянка.

Провести свой двухнедельный отпуск путешественница решила в трехзвездочном отеле — проживание обошлось ей в 68 тысяч рублей. Автор отметила, что в туристических зонах «все практически без ограничений» — иностранцев просят соблюдать масочный режим и передвигаться в группах, также введен комендантский час.

В заключение россиянка добавила, что осталась довольна сервисом и питанием, также ее порадовали насыщенные программы экскурсий и чистое море. «Раньше были горы мусора прямо на улицах городов. Без туристов природа очистилась везде», — заметила путешественница.

Ранее в мае россиянка отправилась отдыхать на Кипр и удивилась тратам. Туристка раскрыла собственные расходы — билет на самолет обошелся ей в 29,5 тысячи рублей, аренда апартаментов — в 4,2 тысячи рублей в сутки, личные расходы составили около 60 тысяч рублей. Тем не менее, она призналась, что купить путевку через турагентство вышло бы дешевле.