Россиянка отправилась отдыхать на Кипр и удивилась тратам

Россиянка отправилась отдыхать на Кипр и неприятно удивилась тратам в поездке. О своих впечатлениях об отпуске на курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, она занималась организацией поездки самостоятельно. Тем не менее, она призналась, что купить путевку через турагентство вышло бы дешевле.

«Самостоятельно будет немного дороже. Ну, и если вы абсолютно не можете и не хотите заниматься поиском отеля или квартиры, оформлением всех документов и анкет, то лучше найдите себе хорошего менеджера», — заявила россиянка.

Автор статьи также раскрыла собственные траты — билет на самолет обошелся ей в 29,5 тысячи рублей, аренда апартаментов — в 4,2 тысячи рублей в сутки, личные расходы составили около 60 тысяч рублей. Кроме того, ей пришлось оплатить квитанцию за электричество в квартире — около 40 евро (приблизительно 3,5 тысячи рублей) и уборку — около 30 евро (примерно 2,7 тысячи рублей). Также девушка арендовала автомобиль за 10 евро в сутки (около 900 рублей).

Так как россиянка раньше отдыхала на Кипре, она смогла отметить, что цены на продукты практически не изменились, а на еду в ресторанах, проживание в отелях и экскурсии — выросли.

«Если вы тюлень (в хорошем смысле этого слова), то пакетный тур выгоднее, как ни крути», — заключила туристка.

Ранее в мае россиянка отдохнула на Кипре и назвала его самым выгодным местом для отпуска. Так, по ее словам, тур обошелся в 72 тысячи рублей на двоих, однако из питания в стоимость входили только завтраки. При этом она отметила, поездка в Пафос на западе Кипра обойдется дешевле, чем, например, путешествие в Айя-Напу.