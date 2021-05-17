Кипр ослабил ограничения на курортах для туристов

В связи с выходом страны из карантина и улучшением эпидемиологической обстановки с 17 мая власти Кипра смягчили ряд ограничений на курортах для туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам министра здравоохранения республики Константиноса Иоанну, с 17 мая в открытых зонах общественных заведений (бары, рестораны, кафе, кинотеатры) туристам больше не потребуется пропуск SafePass (или Coronapass). Также будет возобновлена работа парков развлечений и игровых площадок. Открытие ночных клубов запланировано с 10 июня.

Тем не менее наличие SafePass будет обязательно для посещения закрытых заведений. Комендантский час продолжит действовать на территории островного государства, однако он будет сокращен — с 00:00 до 05:00.

Кроме того, для нахождения на острове и посещения различных заведений туристам необходимо по-прежнему иметь при себе электронную или бумажную анкету CyprusFlightPass — документ, который заполняется иностранными путешественниками при въезде в страну.

Как добавил министр, эпидемиологическая обстановка на Кипре значительно улучшилась — власти планируют провести вакцинирование 60 процентов населения к концу июня.

Ранее в мае россиянам разъяснили требования для въезда на Кипр. Сообщалось, что для отдыха в стране гражданам Российской Федерации необходимо предоставить прививочный сертификат, распечатанный с сайта госуслуг на английском языке, с указанием номера заграничного паспорта. В случае если у туриста нет прививки от коронавируса, ему нужно пройти два ПЦР-теста на COVID-19.