Кипр изменил правила въезда для туристов

Власти Кипра изменили правила въезда для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Минздрава страны, с 10 мая все привитые от коронавируса пассажиры вне зависимости от их гражданства и страны, прибывающие на Кипр, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию, оставаться на карантине или проходить тесты на COVID-19. Подтверждением наличия прививки будет служить действительная карта вакцинации от коронавируса. Отмечается, что действие новых правил также распространяется на граждан России, привитых вакциной «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Кипр оставил Россию в группе стран с наибольшим риском заражения COVID-19. В «красной» группе стран находятся также Армения, Великобритания, Грузия, США, ОАЭ, Украина, Франция и другие государства.

Граждане, прибывшие из этих стран обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию в течение 72 часов до вылета и предъявить по прибытию соответствующую справку. При этом по прилету, уже на Кипре, они обязаны пройти повторный ПЦР-тест. Также туристы должны самоизолироваться до получения результатов тестирования.