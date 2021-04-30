Кипр захотел отобрать больше половины выданных «золотых паспортов»

Больше половины выданных «золотых паспортов» Кипра могут быть аннулированы, поскольку были получены вне правовых рамок. Об этом пишут «Ведомости».

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Власти Кипра незаконно выдали 3,5 тысячи «золотых паспортов» родственникам инвесторов в рамках программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки.

Она выяснила, что супруги, дети и другие родственники инвесторов не подпадали под программу. Кроме того, менеджеры компаний, инвестировавших на Кипре, тоже не имели права на получение «золотого паспорта», поскольку не являются инвесторами или предпринимателями. Эксперты считают, что теперь Кипр захочет отобрать паспорта у тех, кто незаконно получил гражданство.

Также будут применены санкции за злоупотребление полномочиями к государственным служащим, участвовавшим в незаконной выдаче «золотых паспортов», считает член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. Однако некоторые эксперты сомневаются, что паспорта родственников инвесторов будут массово аннулированы.

«За получением европейских паспортов для себя и членов семьи обращались тысячи россиян. И все они полагали, что натурализация членов семьи — законно», — отмечает партнер консалтинговой компании Rights Business Standard Павел Русецкий. Пересмотр позиции Кипра по вопросу предоставления «золотых паспортов» он считает политическим решением.

С 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 миллиардов евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Она широко использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу лиц, которые иначе бы не получили европейского гражданства из-за криминального прошлого или по другой причине. Отмечается, что особенной популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи.