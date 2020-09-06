Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев

Кипрская газета Politiсs опубликовала список из 34 человек, в котором есть известные россияне и украинцы, получившие «золотые паспорта» Кипра благодаря инвестициям. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что список был утвержден с 2008 по 2012 годы. Газета связала этих 34 граждан с политически значимыми лицами или преступниками.

В списке, в частности, есть имена украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи, предпринимателя из Украины Геннадия Боголюбова, российского предпринимателя Григория Березкина и его супруги Елены. В список также попали бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила.

В июле сообщалось, что власти Кипра захотели лишить российских православных олигархов, основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику.

Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в нескольких офшорных юрисдикциях, а также в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. По условиям кипрской программы соискатель обязан инвестировать в местную экономику от 2 до 2,5 миллиона долларов. Как минимум 500 тысяч из них должны быть потрачены на приобретение жилья для постоянного проживания в стране.