ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта. Документ был отправлен 30 ноября, но Reuters сообщает о нем только 2 декабря.

В письме, оказавшемся в распоряжении агентства, европейские чиновники спрашивают кипрских о том, будут ли расследоваться «возможные проступки», допущенные при выдаче этих паспортов, и как Кипр планирует предотвратить незаконную и рискованную выдачу европейского гражданства в будущем. Ответ от Никосии ожидают до 6 января следующего года.

В начале ноября сообщалось, что Кипр лишит гражданства 26 человек, получивших его в обмен на инвестиции в островное государство. В числе тех, кого министр внутренних дел решил лишить паспорта — камбоджийцы, китайцы, кенийцы, иранец и малайзиец, а также девять россиян.

В списке выходцев из России, лишаемых «золотого паспорта» оказался и бизнесмен-миллиардер Олег Дерипаска с дочерью и сыном. Позже представители Дерипаски рассказали СМИ, что тот не получал никаких уведомлений о статусе своего гражданства и остается европейским гражданином.

Кипр с 1990-х годов является одной из наиболее популярных у российского бизнеса юрисдикций. С 2013 года Россия исключила остров из списка офшоров, поскольку он начал передавать данные о владельцах счетов и банковских операциях. Однако власти островного государства сохранили один из наиболее привлекательных режимов налогообложения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru