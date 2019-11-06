Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»

Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно. Об этом сообщает Cyprus Times.

Всего процедуре изъятия «ошибочно выданных» паспортов будут подвергнуты 26 человек. Речь идет о бизнесменах и членах их семей, которые получили документ за инвестиции в островное государство. Отмечается, что решение было принято на уровне министра внутренних дел. В список кроме россиян попали камбоджийцы, китайцы, кенийцы, иранец и малайзиец.

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В феврале 2019-го условия получения гражданства на Кипре ужесточили. В частности, ввели дополнительную проверку на благонадежность и стали собирать взносы в размере 150 тысяч евро.

Кипр с 1990-х годов является одной из наиболее популярных у российского бизнеса юрисдикций. С 2013 года Россия исключила остров из списка офшоров, поскольку он начал передавать данные о владельцах счетов и банковских операциях. Однако власти сохранили один из наиболее привлекательных режимов налогообложения.

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