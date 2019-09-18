За беглых православных олигархов заплатят богатые россияне

Высокий суд Лондона отклонил иск бывших ВИП-вкладчиков Промсвязьбанка к его экс-владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым и их английским компаниям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Теперь истцы вынуждены будут оплатить судебные издержки в размере 2,7 миллиона долларов.

Суд постановил, что при подаче иска к братьям Ананьевым и их структурам была неверно выбрана юрисдикция. Дело должно рассматриваться не в Великобритании (по месту регистрации компаний, через которые братья владели Промсвязьбанком), а в России или на Кипре, гражданство которого с 2017 года имеет Дмитрий Ананьев.

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Требования истцов были связаны с кредитными нотами, которые они приобрели до санации Промсвязьбанка. Их эмитентом выступила компания Peters International Limited, зарегистрированная на Каймановых островах. Бумаги были привязаны к выданным банком кредитам, и после санации, начавшейся в конце 2017 года, по ним прекратились выплаты.

Держатели нот требуют возмещения ущерба в общей сложности на 80 миллионов долларов. Однако после решения суда им придется оплатить издержки в размере 2,7 миллиона.

Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно арестованы в России по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, сейчас они живут за границей. Помимо этого, в России к их компаниям предъявлено еще несколько исков об оспаривании сделок с бумагами банка незадолго до его санации.

Братьев Ананьевых называли православными банкирами из-за активного сотрудничества с Русской православной церковью. Они крестились в начале 1990-х, регулярно вкладывали деньги в различные церковные проекты, в частности в восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры. В середине 2000-х, как писал журнал Forbes, Алексей даже прислуживал настоятелю в одном из московских храмов. В 2011 году журнал «Финанс» называл братьев богатейшей семьей России.

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