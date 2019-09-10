Беглых православных олигархов попросили арестовать

Следственный комитет России (СКР) подал ходатайство о заочном аресте бизнесменов, бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, находящихся сейчас за пределами России. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, передает РИА Новости.

Братья Ананьевы проходят по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере»). Им грозит до десяти лет лишения свободы. После заочного ареста следствие намерено внести данные Алексея и Дмитрия в базы данных Интерпола.

Заявление в правоохранительные органы было подано в 2018 году нынешним руководством банка. Нанесенный ущерб оно оценивает в 282 миллиарда рублей. В том числе речь идет о 24 сделках купли-продажи ценных бумаг, которые были проведены за сутки до ввода временной администрации в декабре 2017 года.

Ранее Арбитражный суд Москвы уже признал сделки незаконными. После этого имущество братьев Ананьевых арестовали, в том числе счета, земли, дома, автомобили, самолеты и коллекцию картин.

Братьев Ананьевых называли православными банкирами из-за сотрудничества с Русской православной церковью. Они регулярно вкладывали деньги в различные церковные проекты, среди которых восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры. В 2011 году журнал «Финанс» называл братьев богатейшей семьей России, а в 2017-м Forbes оценивал их совокупное состояние в 2,7 миллиарда долларов, но после утраты Промсвязьбанка оно резко сократилось. В 2019 году в число 200 богатейших бизнесменов России вошел только Дмитрий, у него осталось 600 миллионов долларов.

Промсвязьбанк входит в десятку крупнейших по капитализации российских банков. После санации, начатой в 2017 году, его решили сделать опорным банком для оборонной промышленности и крупных госконтрактов.

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