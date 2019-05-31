Сбежавшие в Лондон православные олигархи остались ни с чем

Арбитражный суд Москвы в четверг наложил арест на имущество бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Решение было принято по иску банка, который требует с бывших собственников и топ-менеджеров в общей сложности 282,2 миллиарда рублей. Среди арестованного имущества: акции, банковские счета, земельные участки, несколько квартир и автомобилей, два самолета Bombardier Challenger 650.

Кроме того, наложен арест на здание, в котором располагается Институт русского реалистического искусства — там хранится принадлежащая Алексею Ананьеву коллекция картин.

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Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 15 ответчикам. В частности, арестовано имущество экс-зампредов правления банка Татьяны Волошкиной, Андрея Жупанова, Владимира Мамакина и Алексея Иодко в пределах 41 миллиарда рублей.

Дмитрий Ананьев и его брат Алексей владели контрольным пакетом Промсвязьбанка до зимы 2017 года, однако 15 декабря ЦБ решил санировать банк и ввел в нем временную администрацию. Тогда же Дмитрий Ананьев уехал из России, заявив, что решение о санации кредитной организации является ошибочным и «в высшей степени спорным».

Иск Промсвязьбанка к экс-руководству был подан в декабре 2018 года. В банке отмечали, что ведут ​работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками за границу. По мнению банка, их «неосмотрительные и неразумные» действия причинили ущерб более чем в 282 миллиарда рублей.

Дмитрий Ананьев входит в Попечительский совет Русской православной церкви. Алексей Ананьев, как и его брат, является одним из крупнейших российских православных меценатов. Оба они глубоко верующие люди.

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