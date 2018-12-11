Великобритания ополчилась на олигарха из России

Британские власти собрались ликвидировать Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited — компании, подконтрольные покинувшему Россию банкиру Дмитрию Ананьеву, передает портал «Открытые медиа».

Отмечается, что компании собираются исключить из корпоративного реестра Companies House в связи с отсутствием у властей Великобритании сведений о ведении ими реальной деятельности. Если это произойдет, активы структур будут признаны бесхозным имуществом и отойдут государству.

Согласно документам, доля российского бизнесмена в капитале каждой из компаний составляет 75 процентов. Отмечается также, что Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited были в числе структур, через которые Ананьев владел Промсвязьбанком и банком «Возрождение».

Дмитрий Ананьев и его брат Алексей владели контрольным пакетом Промсвязьбанка до зимы 2017 года, однако 15 декабря ЦБ решил санировать банк и ввел в нем временную администрацию. Тогда же Дмитрий Ананьев уехал из России, заявив, что решение о санации кредитной организации является ошибочным и «в высшей степени спорным».

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