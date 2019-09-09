Православным олигархам пригрозили Интерполом

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, который в настоящее время находится за пределами России. Его подозревают в особо крупной растрате, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте, пишет «Коммерсантъ».

Заявление в правоохранительные органы подано в прошлом году. В нем, в частности, говорилось о 24 сделках купли-продажи ценных бумаг, которые были проведены за сутки до ввода временной администрации в декабре 2017 года. Нынешнее руководство банка оценивает ущерб более чем в 282 миллиарда рублей.

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В пресс-службе банка отметили, что Арбитражный суд Москвы признал сделки незаконными и разрешил арестовать имущество бывших владельцев банка. Заочный арест Алексея Ананьева позволит следствию направить материалы в Интерпол, чтобы его данные появились в базе розыска.

В ноябре прошлого года Алексей Ананьев и его жена также были упомянуты следствием в связи с делом о выводе средств из банка «Глобэкс». Бывший президент и председатель правления банка Виталий Вавилин был арестован по обвинению в крупной растрате, которая заключалась в выдаче кредита на сумму более 12 миллионов долларов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"». Это объединение принадлежит братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Следствие уверено, что деньги, которые так и не были возвращены в «Глобэкс», получили в распоряжение Алексей Ананьев с женой.

Братьев Ананьевых называли православными банкирами из-за активного сотрудничества с Русской православной церковью. Они крестились в начале 1990-х, регулярно вкладывали деньги в различные церковные проекты, в частности в восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры. В середине 2000-х, как писал журнал Forbes, Алексей даже прислуживал настоятелю в одном из московских храмов. В 2011 году журнал «Финанс» называл братьев богатейшей семьей России.

Промсвязьбанк входит в десятку крупнейших по капитализации российских банков. После санации его решили сделать опорным банком для оборонной промышленности и крупных госконтрактов.

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