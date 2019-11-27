Дерипаска остался европейским гражданином

Информация о лишении российского бизнесмена, акционера холдингов Rusal и En+ Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», — рассказала представитель Дерипаски.

По ее словам, Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу. Этот факт, отметила представитель, является возмутительным и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества.

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27 ноября журнал Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis сообщил, что Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства. Европейского гражданства, по информации журналистов, лишены также двое детей Дерипаски. Паспорта этой островной страны семья бизнесмена приобрела в обмен на инвестиции в местную экономику. Известно об этом стало в 2018 году.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лишение Дерипаски гражданства Кипра не касается Кремля.

В апреле 2018 года Дерипаска попал под действие американских санкций, однако в январе текущего ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были отменены. В то же время Дерипаска по-прежнему находится в так называемом черном списке.

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