Российского миллиардера лишили европейского гражданства

Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства этой страны, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.

Отмечается, что гражданства Кипра лишены также двое детей Дерипаски. Паспорта этой островной страны семья бизнесмена приобрела в обмен на инвестиции в местную экономику. Известно об этом стало в 2018 году.

В начале ноября кипрские власти объявили об отзыве гражданства у 26 иностранных участников программы «золотых паспортов». Сообщалось, что в их числе девять россиян, однако их имена были неизвестны.