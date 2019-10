Дерипаска выиграл суд у западных СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем крупным СМИ Великобритании и США о защите чести и деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Отмечается лишь, что иск удовлетворен полностью.

Иск к издателям британских The Times и The Telegraph, а также американской The Nation был подан в середине сентября. Поводом послужили публикации в этих издания, которые, по утверждению Дерипаски, стали причиной наложения на него западных санкций.

Утверждалось, что представленные в материалах сведения были голословными и не соответствовали действительности.

Дерипаска, а также его компании — UC Rusal и головной холдинг En+ — были включены в санкционный список США в апреле прошлого года. Впоследствии бизнесмену удалось заключить сделку с американским Минфином, по условиям которой он снизил свою долю владения в предприятия ниже контрольной. После этого санкции были сняты.

