Дерипаска подал иск к западным СМИ в краснодарский суд

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем иностранным изданиям — британским The Times и The Telegraph, а также американской The Nation. Данные об этом размещены в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Ответчиками выступают компании Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. По словам представителя бизнесмена, публикации в этих СМИ стали основанием для применения к истцу санкций со стороны США, передает РИА Новости.

«Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы», — подчеркнул представитель. По его словам, обвинения в публикациях не соответствуют действительности.

Иск против изданий был подан по месту жительства Дерипаски, добавил представитель. Он пояснил, что у российского гражданина есть такое право для защиты деловой репутации.

В марте Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов США, а также главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций. Бизнесмен настаивал на том, что попал под несправедливое и незаконное преследование.

Санкции против Дерипаски Минфин США ввел в апреле 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!