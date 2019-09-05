Дерипаска предложил разделить ЦБ и назвал российские суды неадекватными

Центробанк России получил статус мегарегулятора, но не справился с задачей экономического роста в последние шесть лет, поэтому его необходимо разделить. С такой идеей российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Дерипаски, сейчас в стране фактически «нет независимой банковской системы», а есть только ЦБ и его филиалы, то есть банки с госучастием. «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25 процента, то у нас — 6,5 процента при завышенной ставке», — подчеркнул он.

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Бизнесмен указал, что экономика погружается в глобальный спад, но на этом фоне у России есть большой потенциал для развития низкоуглеродной и атомной энергетики, а также промышленности в целом.

На данный момент Дерипаска видит три способа подстегнуть экономический рост России. Помимо изменения ЦБ, это судебная реформа. Бизнесмен обвинил судебный корпус в неадекватной оценке происходящего в экономике и, как следствие, «довольно неадекватных решениях». По его мнению, судебный корпус формируется таким образом, что его легко контролировать, но для инвестиционного климата это проблема. Кроме того, Дерипаска считает, что необходимо сосредоточиться на развитии Сибири, поскольку регион в состоянии показывать темпы роста до пяти-семи процентов в год.

Ранее бизнесмен уже критиковал Центробанк. В начале прошлого года на форуме в Давосе он обвинил регулятор в искусственно завышенном курсе рубля, что вредно для производства.

США ввели санкции против Дерипаски и его компаний в апреле 2018 года, после чего бизнесмен не появлялся на экономических форумах. К настоящему времени ему удалось добиться отмены ограничительных мер в отношении части бизнеса, в том числе для En+ и UC Rusal, но персональные санкции остаются в силе. Сейчас бизнесмен пытается отменить введение санкций против Группы «ГАЗ», которые должны вступить в силу в ноябре и из-за которых компания планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.

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