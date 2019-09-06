Глава Центробанка поставила на место Дерипаску

Банк России работает в соответствии с законами страны, которые и определяют его полномочия. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя критику со стороны бизнесмена Олега Дерипаски и его предложение по реформе регулятора, передает ТАСС.

Дерипаска в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал о трех факторах, которые могли бы подстегнуть экономический рост России. Первым пунктом стало предложение лишить Центробанк статуса «мегарегулятора», который тот получил несколько лет назад для ускорения экономического роста, но не справился с задачей.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

По словам Дерипаски, нынешняя ситуация привела к тому, что существуют только ЦБ и его филиалы, то есть «нет независимой банковской системы». «Если в мире платят за передачу денег 1,25 процента, то у нас — 6,5 процента при завышенной ставке», — объяснил он, предложив передать наблюдение за конкурентоспособностью в банковском секторе Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Ранее бизнесмен уже критиковал Центробанк. В начале прошлого года на форуме в Давосе он обвинил регулятор в искусственно завышенном курсе рубля.

6 сентября регулятор объявил о снижении ключевой ставки до семи процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года. В ЦБ допустили дальнейшее снижение на одном из ближайших заседаний, если не усилятся какие-либо макроэкономические риски.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!