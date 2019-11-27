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Кремль отреагировал на данные о лишении Дерипаски европейского гражданства

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Лишение российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра не касается Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 27 ноября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства. Кипрских паспортов лишены также двое его детей. Гражданство островной страны семья бизнесмена получила в прошлом году за инвестиции в местную экономику.

Основным активом Дерипаски является холдинг En+, объединяющий в себе несколько энергетических компаний, а также контрольный пакет металлургической компании Rusal.

В апреле 2018 года Дерипаска попал под действие американских санкций, однако в январе текущего ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были отменены. В то же время Дерипаска по-прежнему находится в так называемом черном списке.

Общее состояние Дерипаски на январь 2019 года оценивалось экспертами Bloomberg в 3,5 миллиарда долларов. В 2008 году он считался самым богатым российским бизнесменом с состоянием 28 миллиардов долларов.

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