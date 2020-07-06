Российских православных олигархов захотели лишить «убежища» в Европе

Власти Кипра, входящего в Евросоюз, захотели лишить российских православных олигархов, основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрий и Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на чиновника кипрского Минфина Кириакоса Какуриса.

По словам Какуриса, возглавляющего департамент международных финансовых институтов и финансового управления Минфина, власти островного государства «осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами». В отношении братьев Ананьевых министерством внутренних дел проводилась обычная для обладателей «золотых паспортов» проверка.

В результате нее выяснилось, что бизнесмены находятся под следствием в России, откуда уехали вскоре после начала санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года. На родине им инкриминируют растрату и отмывание 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Окончательное решение о лишении братьев Ананьевых гражданства Кипра пока не принято, вопрос находится на рассмотрении.

В конце 2017 года российский Центробанк выявил в Промсвязьбанке многочисленные факты фальсификации отчетности, в результате чего реальная стоимость активов была существенно завышена. Кредитной организации было предписано доначислить резервы на возможные потери по ссудам в размере 100 миллиардов рублей. После того, как требование не было выполнено, в банке началась процедура санации, впоследствии он был перепрофилирован под опорный банк оборонной промышленности.

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Помимо государства, с Ананьевыми судятся состоятельные вкладчики Промсвязьбанка, лишившиеся средств из-за списания части обязательств кредитной организации. Их иски рассматриваются в нескольких странах, в том числе в США.

Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в нескольких офшорных юрисдикциях, а также в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. По условиям кипрской программы соискатель обязан инвестировать в местную экономику от 2 до 2,5 миллиона долларов. Как минимум 500 тысяч из них должны быть потрачены на приобретение жилья для постоянного проживания в стране.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. В частности, они регулярно жертвовали средства на строительство храмов и монастырей. Из-за этого бизнесменов часто называют православными олигархами.

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