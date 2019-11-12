«Изгнание» православного олигарха из любимого офшора россиян прояснили

Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди тех, кого власти Кипра собираются лишить гражданства, которое было получено в обмен на инвестиции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена Сергея Ковалева.

«Никто ему о подобном от властей Кипра не сообщал, не заявлял и не извещал», — заверил защитник.

Ранее во вторник, 12 ноября, в СМИ появилась информация о том, что власти Кипра решили забрать у Ананьева паспорт. Бизнесмен воспользовался программой, которая позволяла любому иностранцу стать гражданином Кипра, если тот вложит в республику не менее двух миллионов евро. Программа вызывала критику Еврокомиссии, которая предупреждала, что с ее помощью паспорт Евросоюза могут получить преступники и лица, находящиеся под санкциями.

В феврале 2019 года Кипр ужесточил условия выдачи паспортов. В октябре стало известно, что власти намерены массово перепроверить все заявления на гражданство, поданные до 2018 года.

В настоящее время братья Дмитрий и Алексей Ананьевы находятся за пределами России. Басманный суд Москвы заочно арестовал их по обвинению в растрате и отмывании средств.

Братьев Ананьевых называли православными банкирами из-за активного сотрудничества с Русской православной церковью. Они крестились в начале 1990-х, вкладывали деньги в церковные проекты, в том числе в восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры. В середине 2000-х, как писал Forbes, Алексей даже прислуживал настоятелю в одном из московских храмов.

Кипр с 1990-х годов был одной из самых популярных у российского бизнеса юрисдикций. Хотя бы одну структуру на нем имеют многие российские компании. С 2013 года Россия не считает остров офшором, так как он начал передавать данные о владельцах счетов и банковских операциях. Однако в республике сохранили один из наиболее привлекательных режимов налогообложения, поэтому представление о стране как об офшоре сохраняется. Также Кипр по-прежнему входит в список главных международных инвесторов в Россию.

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