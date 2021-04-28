Власти Кипра уличили в незаконной выдаче «золотых паспортов»

Власти Кипра уличили в незаконной выдаче 3,5 тысячи «золотых паспортов», программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, родственникам инвесторов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад независимой комиссии, изучающей возможные проблемы с паспортами по поручению президента страны Никоса Анастасиадеса.

Комиссия во главе с бывшим главным судьей страны выяснила, что власти Кипра в период с 2007 по 2020 годы выдали совершеннолетним родственникам инвесторов больше половины из 6779 «золотых паспортов», несмотря на то, что разрешающих это законов не существует. В 515-страничном отчете комиссия отмечает, что власти неверно трактовали законодательство. В документе отмечается, что еще 770 человек получили гражданство Кипра ошибочно.

Кроме того, из-за еще одного ошибочного толкования законодательства «золотые паспорта» были выданы руководству иностранных и местных компаний, несмотря на то, что они не инвестировали в экономику страны. Комиссия подчеркнула, что топ-менеджеров нельзя считать инвесторами, поскольку они не владеют компаниями, которыми управляют.

Также комиссия указала на недостатки в работе по обработке заявок на получение гражданства, в том числе «полное отсутствие» базы данных для надлежащей проверки заявителей. Помимо этого, посредники, участвующие в процессе подачи заявок, могли использовать политические связи, чтобы оказать давление на чиновников и президента с целью их утверждения.

В феврале власти Кипра отказались возвращаться к раздаче «золотых паспортов», программы гражданства в обмен на инвестицию, отмененной в 2020 году.

С 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 миллиардов евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Она широко использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу лиц, которые иначе бы не получили европейского гражданства из-за криминального прошлого или по другой причине. Отмечается, что особенной популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи.